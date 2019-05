© foto di Giacomo Morini

Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina:

Andreazzoli conferma Nikolau in difesa, ritrova Silvestre e sacrifica Rasmussen. A centrocampo si rivede Traoré. Montella conferma il 3-5-2 con Simeone che torna titolare al posto di Chiesa, fermato dalla febbre. Si rivede in difesa Vitor Hugo così come Benassi a centrocampo.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Mirallas, Benassi, Edimilson, Veretout, Biraghi; Simeone, Muriel.

ARBITRO: Irrati

ASSISTENTI: Liberti-Gori

IV UOMO: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Vuoto