Empoli-Fiorentina, tra Dragowski e Lafont è derby anche sul mercato

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola affronta uno dei temi principali della prossima partita della Fiorentina contro l'Empoli (in programma domenica alle 12:30): la sfida tra i due portieri. Alban Lafont e Bartolomiej Dragowski, dopo essersi allenati insieme a Moena, domenica si troveranno uno davanti all'altro e si giocheranno non solo la singola partita ma anche il futuro in viola. La Fiorentina deve ancora decidere infatti chi sarà il prossimo portiere viola, con i due giovani in rampa di lancio (Dragowski a gennaio è passato in prestito all'Empoli, mentre Terracciano ha fatto il percorso inverso). Montella e i tifosi viola cominceranno ad osservarli da vicino a partire dalla prossima di campionato, un derby anche tra portieri.