L'Empoli, scrive oggi Il Tirreno, ha fissato il prezzo per il suo talento Hamed Traoré. 15 milioni di euro, non uno di meno. Il classe 2000 è la grande rivelazione del campionato degli azzurri: ha estimatori in Italia, Inter e Roma le ultime della lista, e in Europa. Però i toscani non vogliono cedere l'ivoriano, nuovo crack del club di Fabrizio Corsi.