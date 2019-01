Empoli, fissato incontro con l'agente di Bennacer. Roma alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli, continua a piacere alla Roma. Ed è anche per questo - riporta Sky Sport - che domani l'agente dell'algerino si incontrerà in Italia con la società toscana per capire se ci sono i presupposti per vederlo partire già a gennaio. In caso di risposte positive, i giallorossi potrebbero pensare di formulare un'offerta per comprarlo già in questa sessione di mercato.