Empoli, fucina di terzini. Di Lorenzo l'ultimo in rampa di lancio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In principio fu Alessandro Birindelli. Terzino dalle grandi potenzialità che a metà anni '90 affrontò il grande salto da Empoli ad una big del calcio italiano, in questo caso la Juventus. Poi, nel recente passato, è toccato, quasi in contemporanea, compiere lo stesso tragitto a Elseid Hysaj, Mario Rui e Vincent Laurini verso Napoli, Roma e Firenze.

A breve, però, un altro laterale difensivo potrebbe salutare il Castellani. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, una delle certezze assolute della formazione toscana negli ultimi due anni. Sia in Serie B che nella massima serie il ragazzo di Castelnuovo Garfagnana si è saputo conquistare i galloni di titolare della fascia destra a suon di continuità di rendimento e di crescita a livello personale.

Due peculiarità che hanno reso il classe 1993 un nome caldo in chiave mercato. Roma e Inter sono le prime due big ad essersi fatte avanti, con Luciano Spalletti che, da sempre attento ai talenti del club di Fabrizio Corsi, punta forte sul ragazzo per rafforzare un ruolo che da troppi anni ha visto alternarsi tanti giocatori, ma nessun vero titolare.