Empoli, giallo Mevlja. Iachini: "Manca il transfer, non so se sia saltato..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico azzurro Giuseppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari (2-2) tra Empoli e Chievo: "Abbiamo fatto sempre buone gare, dentro la partita abbiamo commesso qualche ingenuità, questo ci ha compromesso il risultato che i ragazzi potevano portare a casa. A volte sbagliamo l'ultimo passaggio, il tiro in porta, alla prima mezza sbavatura com'è successo subiamo gol. La squadra non ha mai mollato, siamo sempre stati in partita, peccato perché anche sul 2-2 abbiamo avuto chance per segnare e non ci siamo riusciti. Abbiamo tempo per inserire i nuovi e far crescere i giovani che sono al primo anno di A. Oberlin è arrivato solo ieri, gli avevo chiesto alcuni movimenti per aprire la loro difesa, è chiaro che non riusciva sempre a farli, nelle profondità avevamo qualche problema ad allungare la loro difesa. Stavo pensando di sostituirlo, poi Rade Krunic aveva un problema alla mano, aveva dato tutto e ho optato per mettere centimetri in mezzo con Mchedlidze. Non portiamo a casa il risultato perché mettiamo nella partita qualche ingenuità, questo non ci permette di portare a casa quello che produciamo".

"Fa parte della crescita dei ragazzi, in settimana lavorano bene, affrontano anche bene la partita, che però ti porta delle pressioni importanti. Sul piano della personalità dobbiamo crescere, abbiamo ragazzi alla prima esperienza in A. Lavoriamo anche alle coperture preventive, magari ogni tanto commettiamo un errore individuale che ci complica la gara. Continuiamo a lavorare, l'unica strada è quella del lavoro. Creiamo opportunità, dobbiamo abbassare queste ingenuità. Il sacrificio di Zajc è stato dettato, al di là dell'offerta importante anche per lui personalmente, per fare altre operazioni, tra queste c'è stata l'opportunità di prendere anche Mevlja che non è riuscita per un transfer che non è stato depositato. Non so se sia saltato, la società si sta muovendo, ci sono valutazioni da fare. Per la FIFA era tesserato, il fax è arrivato con due minuti di ritardo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dobbiamo continuare a lavorare e accelerare il processo di crescita per la conoscenza della categoria".