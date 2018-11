Empoli, i numeri dopo 10 turni: la squadra più sfortunata della Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette legni per l'Empoli: i toscani sono la squadra più sfortunata della Serie A, primi in questa specifica graduatoria. Dopo dieci giornate, i numeri certificano il buon lavoro dei toscani: settimi in A sia per possesso palla che per precisione nei passaggi.

I numeri dell'Empoli

Gol fatti (quindicesima in Serie A): 9

Gol subiti (quindicesima in Serie A): 15

Miglior marcatore (decimo in Serie A): Francesco Caputo 4 gol

Miglior assist-man Luca Antonelli, Miha Zajc, Giovanni Di Lorenzo, Antonino La Gumina, 1 assist

Chilometri percorsi (ottava in Serie A): 109,146

Numero di tiri (undicesima in Serie A): 100

Parate (quinta in Serie A): 38

Numero legni colpiti (prima in Serie A): 7

Numero legni subiti (settima in Serie A): 4

Percentuale possesso palla (settima in Serie A): 52,5%

Precisione passaggi (settima in Serie A): 83,9%

Disciplina (decima in Serie A): 22 cartellini gialli, 1 cartellino rosso