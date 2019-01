Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, ha parlato di mercato a Il Tirreno: "Abbiamo le idee chiare e qualcosa faremo di sicuro. Con la società c'è una perfetta identità di vedute: l'Empoli non ha bisogno di rivoluzionare o ricostruire, deve mettere dentro qualche arma in più. Serve pazienza ma lo faremo. Perdere i gioielli? Il fatto che ci siano molte richieste è un'altra conferma che il lavoro procede nella giusta direzione. Se l'Empoli si salva? Abbiamo tutto per salvarci e secondo me ce la faremo".