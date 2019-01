Empoli, Iachini blinda i suoi gioielli: "Non credo partiranno a gennaio"

Giuseppe Iachini blinda i suoi gioielli per gennaio. Nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', l'allenatore dell'Empoli s'è così espresso sul tema: "Krunic, Bennacer e Traore stanno facendo un buon campionato. Sono molto giovani, ma mi è capitato tante altre volte di valorizzare giocatori. Stanno lavorando con la testa giusta, con grande convinzione e hanno grandi margini di crescita. Non penso che possano partire a gennaio, anche se metto in preventivo delle offerte importanti per loro. Ho parlato con la società, non credo ci sia questa possibilità".

Sul calciomercato in entrata: "L’Empoli - prosegue Iachini - si muove sempre con i giusti parametri, se troverà modo di fare qualcosa lo farà, sempre nel rispetto dei principi che animano questo club e cercando di valorizzare il patrimonio di giovani. La società è vigile, vediamo se potremo fare qualcosa".