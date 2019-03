Empoli, Iachini: "C'è rammarico. Non portiamo a casa quanto meritato"

Fonte: Vocegiallorossa

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Empoli Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro la Roma: "Mi sento defraudato? Meritavamo un risultato positivo, nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche palla in uscita e qualche situazione in avanti, nel secondo tempo il nostro portiere non ha fatto una parata. Abbiamo creato diverse situazioni pericolose. C’è rammarico, se fosse accaduto al contrario... valutazioni che lasciano il tempo che trovano. Bennacer e Krunic? Stanno crescendo molto, giochiamo con un trequartista davanti alla difesa e uno come interno di centrocampo, abbiamo un centrocampo offensivo. Siamo l’ottava squadra del campionato per pericolosità. Non portiamo a casa quanto meritato, perché dietro abbiamo commesso qualche errore individuale, in mancanza del quale avremmo avuto 4-5 punti in più. Dobbiamo essere più smaliziati e furbi. Sapevamo che affrontavamo una squadra molto fisica, dovevamo essere più attenti. Abbiamo una squadra anche brevilinea, dobbiamo fare qualche fallo in meno. Oggi abbiamo subito su situazioni di questo tipo e dobbiamo migliorare".