Empoli, Iachini: "Caputo da azzurro. La Gumina ha margini di crescita"

Beppe Iachini ai microfoni di Radio Rai commenta il cambio di modulo dell'Empoli dal suo arrivo: "Ho iniziato con la difesa a 4 ma nelle settimane di lavoro ho percepito che non avevamo la solidità giusta per affrontare un campionato di Serie A con quel modulo e dovevo dare una quadratura diversa alla squadra, anche per esaltare le caratteristiche degli attaccanti, che sfruttano la loro velocità".

C'è qualche giovane all'Empoli che è da Nazionale?: "Abbiamo tanti esordienti in questa categoria, il centrocampo più giovane della Serie A e al tempo stesso tanti stranieri. Sta venendo fuori La Gumina, ragazzo di buona prospettiva e dipende dalla sua voglia di lavorare, perché ha margini di crescita importanti. Abbiamo dei giovani che verranno fuori anche a livello internazionale, per me".

su Caputo, 8 reti in Serie A: "Vedo Mancini che convoca tanti giovani e Caputo è sulla soglia dei 30 anni. Sta vivendo un momento d'oro, è migliorato tantissimo e non si risparmia mai. A mio avviso merita attenzione perché è un attaccante completo. Lui ha la possibilità di arrivare in doppia cifra e magari a 20 gol, di conseguenza può essere preso in considerazione anche dalla Nazionale. A chi lo paragono? Ho allenato Eder da giovane e me lo ricorda per la velocità e per come vede la porta".