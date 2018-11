Empoli, Iachini: "Ci serve ancora un po' di tempo per lavorare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Empoli Giuseppe Iachini ha analizzato così a Radio Rai il suo esordio vincente sulla panchina azzurra, oggi contro l'Udinese: "C'era un po' di tensione eccessiva, era uno scontro diretto e c'era voglia di far bene. Avevamo preparato delle cose e a volte siamo riusciti a farle bene. Nell'intervallo ho fatto delle correzioni e nella ripresa siamo andati meglio. Peccato non averla chiusa prima, perché abbiamo permesso a una squadra di qualità come l'Udinese di crearci qualche problema. Questo ci servirà per il futuro, c'è ancora tanto da lavorare per mettere in pratica le mie idee".

Sulla prossima gara con l'Atalanta: "Affronteremo una squadra che si conosce molto bene, sta facendo un ottimo percorso e ha battuto una big come l'Inter proprio oggi. Dovremo accelerare il nostro processo di crescita per prepararci al meglio. Purtroppo in questi giorni dovremo fare a meno di diversi calciatori che saranno impegnati con le proprie Nazionali, ma ci faremo comunque trovare pronti".