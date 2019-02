Empoli, Iachini: "Col Sassuolo serve determinazione. Vogliamo i 3 punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Empoli, Giuseppe Iachini, ha parlato in conferenza nella sala stampa Antonio Bassi dello stadio Castellani alla vigilia della sfida con il Sassuolo: "C’è il rammarico e il dispiacere - ha dichiarato il tecnico azzurro - per non aver portato a casa punti che, per quanto fatto vedere sul campo, avremmo meritato. Abbiamo fatto qualche errore, che abbiamo pagato a caro prezzo e ci è costato qualche punto, ma sul piano delle prestazioni la squadra c’è sempre stata, creando e dando i presupposti che con più cinismo potevamo mettere le partite su binari diversi e ottenere di più. A Roma abbiamo fatto una buona gara, affrontando una grande squadra, concedendo poco e allo stesso tempo creando azioni importanti e giocando un secondo tempo costantemente nella metà campo avversaria: sono dettagli importanti e sono sintomo che stiamo crescendo e soprattutto che la ruota girerà. È stato un periodo, come detto, dove abbiamo pagato oltremodo dazio, pur facendo cose buone cose: ci manca qualche punto alla nostra classifica, abbiamo voglia di conquistarli adesso, ma ci arriveremo attraverso buone prestazioni individuali e di squadra. Il nostro modulo? Ci stiamo lavorando, sapevamo che il mercato ci avrebbe dato ulteriori alternative e possiamo preparare delle varianti. Verificheremo se utilizzare certe situazioni in corsa o dall’inizio. Il portiere? Purtroppo gli errori evidenti li paghi, ma ci stanno e fanno parte del calcio, sia per il portiere come per altri che casomai sbagliano davanti alla porta. Gli errori, come detto capitano, ma adesso bisogna star loro ancora più vicini e far sì che questi non si ripetano. In vista di domani farò le valutazioni con lo staff medico per capire la situazioni di Dragowski e valuterò con i ragazzi il da farsi".

“Conosco bene diversi ragazzi del Sassuolo - ha proseguito Iachini - L’anno scorso quando arrivai eravamo penultimi e alla fine siamo arrivati undicesimi, facendo un percorso importante e cogliendo il secondo miglior piazzamento della storia della società. È un ambiente nel quale mi sono trovato bene e so bene quali sono le capacità di questi ragazzi: è una squadra che si conosce da tempo, gioca a memoria, con calciatori di ottima qualità, con un bel mix tra giovani ed esperti. Dovremo essere bravi a non concedere spazi e ad andare nell’uno contro uno e nella tattica individuale; loro ti possono cambiare la partita con una giocata e noi dovremo stare attenti al dettaglio e al particolare limitando al massimo gli errori. Per questo ci vorrà una gara ordinata e concentrata per 95 minuti, andando allo stesso tempo a fare le nostre cose per creare problematiche agli altri, migliorando nella lettura dell’ultimo passaggio e sotto porta per indirizzare la gara in un determinato modo. Chi toglierei al Sassuolo? Ci sono tanti giocatori forti a cui sono legato, con cui abbiamo fatto una grande annata ma non mi va di nominarne uno per non fare torto agli altri. Posso dire che ho avuto ragazzi ottimi sul piano umano e tecnico, ma oggi sono contento di chi sto allenando e, sono convinto che faranno il massimo per onorare la maglia e fare risultato”.

“Dobbiamo rimanere tutti compatti e uniti - ha concluso il tecnico azzurro - perché solo così possiamo stare vicini a ragazzi che per la prima volta giocano in A e raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo. I tifosi lo hanno sempre fatto, poi è normale che quando mancano i risultati ci possa essere un po’ di delusione. Ma non dobbiamo guardare indietro ma avanti e l’unica strada percorribile è la compattezza: noi come squadra per affrontare al meglio ogni gara, con sempre maggior determinazione, per portare i casa i risultati, altrettanto l’ambiente, appoggiando i ragazzi e aiutandoci a crederci e a fare punti. Sapevamo che quest’anno sarebbe stata complicata, abbiamo un percorso da portare avanti, i ragazzi stanno crescendo e non possiamo prescindere dal sostengo dei nostri tifosi che sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo”.