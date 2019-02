Empoli, Iachini: "Con i nuovi acquisti possiamo anche cambiare modulo"

E' stata una sessione di calciomercato importante quella che a gennaio ha chiuso l'Empoli: da Oberlin a Farias, passando per Dell'Orco, Pajac, Diks e non solo. In sala stampa, alla vigilia della sfida contro la Lazio, questo il commento dell'allenatore Giuseppe Iachini: "Volevamo fare delle operazioni per avere dei giocatori con certe caratteristiche, ovviamente non possiamo pretendere che in quattro giorni apprendessero tutti i nostri concetti. Questo col Chievo lo abbiamo visto, ma era assolutamente normale. Sono movimenti che se fossero stati con noi da prima avrebbero fatto a memoria. I ragazzi si stanno inserendo bene, proveremo a valutare anche altre situazioni tattiche perché i giocatori ce lo consentono".