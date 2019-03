© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Giuseppe Iachini ha parlato anche dell'esonero di Di Francesco da parte della Roma e del ritorno di Ranieri sulla panchina giallorossa: "Mi dispiace molto per Di Francesco, nel calcio pagano gli allenatori. Ritrovo Ranieri che per me è stato un maestro, un grande tecnico e un grande uomo. Ha segnato la mia storia calcistica, è competente e serio. Ha grande determinazione, questo fa sì che la Roma inizi un nuovo corso con un bravo allenatore".