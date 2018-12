Empoli, Iachini: "Doppio trequartista? Ci lavoriamo, ma serve equilibrio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari esterno del suo Empoli contro la SPAL: "C'è rammarico perché i ragazzi hanno fatto una grande gara, abbiamo creato tanto e concesso molto poco o quasi nulla. Purtroppo non siamo stati bravi a capire la partita dopo essere andati superiorità numerica, avremmo dovuto fare possesso e provare a chiuderla. Abbiamo smesso in quei cinque minuti di fare le cose che avevamo preparato, il gol della SPAL è arrivato sul loro unico tiro del secondo tempo. Abbiamo provato più volte a fare il terzo gol. Quando hai tanti giovani in campo e vedi che ti riescono tante giocate riesci ad essere pericoloso, poi magari passi in svantaggio e recuperi come abbiamo fatto noi. Non possiamo pensare di abbassare la ferocia, basta un mezzo episodio per rovinare tutto quanto fatto di buono nel corso della gara. Sono cose su cui lavorare e migliorare, me l'aspettavo.

"I ragazzi hanno margini di crescita, l'importante è giocare con questo spirito. Su questo stiamo lavorando, senza perdere però l'equilibrio. Doppio trequartista? Ci lavoriamo, ma non dimentichiamo che Traoré e Krunic nascono trequartisti, giochiamo con due interni che nell'azione vanno sulla trequarti, sfruttando tra le linee il loro impiego. Abbiamo margini di crescita, ma quando giochi con due punte e due interni con caratteristiche offensive devi saperti muovere per non perdere l'equilibrio. Abbiamo creato tanto, ma le partite vanno chiuse. Questa categoria ti insegna che devi essere ancora più pratico e cinico negli ultimi metri".