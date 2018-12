© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria per 2-1 conquistata contro il Bologna, il tecnico dell'Empoli Iachini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Segreti particolari non ce ne sono, se non il lavoro sul campo portando la mia esperienza, bravi ai ragazzi che hanno dato grande disponibilità. Abbiamo ribaltato una classifica molto pericolosa ma non mi accontento perché voglio vedere giocare la squadra in una certa maniera, oggi dopo il gol abbiamo fatto tanti errori, in mezzo al campo abbiamo tanta qualità, portiamo tanto palla ma a volte serve più velocità e qualità perché abbiamo i piedi per poterlo fare. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto, erano tre punti da portare a casa, ci abbiamo creduto fino in fondo, è ormai nel nostri dna e la vittoria è stata meritata. 10 punti in 4 gare? La speranza c'è sempre di avere subito delle risposte, i ragazzi le hanno date ma abbiamo margini di crescita perché abbiamo tanti giovani, forse il centrocampo più giovane della Serie A e su questi margini andremo a lavorare per fare ancora meglio. Contenti dei 10 punti ma non abbiamo fatto ancora nulla".