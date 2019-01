Per Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, questa potrebbe essere una settimana chiave. Tra i più bersagliati durante la contestazione dei tifosi dopo il ko col Genoa - sottolinea La Nazione - c’era lui, finito al centro delle critiche per un atteggiamento, quello della squadra, considerato poco funzionale alle caratteristiche dei singoli. Al tecnico toccherà trovare soluzioni in tempi rapidi ai problemi che attanagliano la squadra, perché la sensazione è che la fiducia incassata anche ieri dal presidente Corsi non sia a tempo indeterminato. Quella col Chievo potrebbe essere insomma una sfida cruciale.