Empoli, Iachini: "I ragazzi avrebbero meritato il pari, peccato per l'errore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta sul campo della Lazio, il tecnico dell'Empoli Giuseppe Iachini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Errori decisivi? Nelle ultime cinque, sei partite ci è successo un po' questo. Cerchiamo di lavorarci ma c'è poco da fare. A volte sbagliamo l'ultima lettura e in Serie A non può succedere. Dietro capita sempre un errore che ci compromette la gara. Oggi la squadra è venuta a giocarsi la partita, abbiamo sbagliato qualcosa nell'ultimo passaggio ma abbiamo concesso poco ad una squadra forte come la Lazio. Peccato per questo episodio che ci ha negato il risultato che i ragazzi avrebbero meritato".

Otto partite senza vittorie levano anche serenità e autostima.

"Noi continuiamo a lavorare. Nelle ultime partite siamo andati più vicini alla vittoria piuttosto che al pareggio e non abbiamo raccolto punti".

Ha parlato con Provedel?

"Lui sa che su quella situazione, essendo pressato, poteva rinviare lungo. Guardiamo avanti senza fasciarci la testa. C'è grande rammarico perchè la squadra ha fatto una buona gara. Continuiamo a lavorare per far sì che queste situazioni non si verifichino".

La perdita di Zajc e l'arrivo di Farias.

"Stiamo giocando con due punte. Zajc è un ragazzo che ha avuto un'opportunità importante per la sua carriera e la società ha deciso di compiere un sacrificio per andare a migliorare la rosa. Farias sta conoscendo i compagni, deve arrivare ad una condizione importante. Ora si sta alternando con Oberlin, giocatore arrivato da poco. E' normale che non sia organizzato con i compagni in certi movimenti. Stiamo recuperando anche La Gumina: questi sono i ragazzi su cui contare per fare un campionato di salvezza".

Più lavoro psicologico ora o tecnico per correggere gli errori?

"Rispetto alle prime giornate, dove giocavamo ugualmente bene, eravamo bravi ad indirizzare le partite. Nelle ultime settimane non siamo riusciti a chiudere noi la partite e, anzi, con qualche piccolo episodio non abbiamo portato a casa quanto meritato. Dobbiamo crescere in fretta perchè la Serie A è questa ma sono convinto che correggendo delle sbavature ce la potremo giocare in casa e fuori contro tutti. Dobbiamo lavorare con convinzione, è questo il percorso di crescita di questi ragazzi".