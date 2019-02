Empoli, Iachini: "I risultati non stanno arrivando. Ma i dati sono diversi"

Giornata di conferenza stampa per Giuseppe Iachini, allenatore dell'Empoli che ha presentato la sfida di domani contro la Lazio valida per la 23esima giornata di Serie A: "I risultati non stanno arrivando (2 punti nelle ultime 5 partite, ndr), ma analizzando i dati la situazione è diversa. Siamo l’ottava squadra per pericolosità offensiva e per quello che creiamo, abbiamo un’identità, lo facciamo sia in casa che fuori. La strada da percorrere è quella del non creare pressione ulteriore sui ragazzi, per molti di loro è la prima esperienza in serie A", ha detto Iachini che prosegue sulla Lazio. "Ci aspetta una gara difficile, la Lazio è una delle squadre più forti di questo campionato. Ha un allenatore che conosce bene la sua squadra ed è preparato, sanno indirizzare la partita. Dovremo essere perfetti, senza rinunciare a voler fare le nostre cose. Se in serie A - riporta 'Empolichannel' - sei remissivo non porti a casa niente, in serie A talvolta per fare un punto devi segnare due gol. Continuiamo a credere in quello che facciamo senza guardare gli altri".

Sulla sessione di calciomercato appena conclusa: “Volevamo fare delle operazioni per avere dei giocatori con certe caratteristiche, ovviamente non possiamo pretendere che in quattro giorni apprendessero tutti i nostri concetti. Questo col Chievo lo abbiamo visto, ma era assolutamente normale. Sono movimenti che se fossero stati con noi da prima avrebbero fatto a memoria. I ragazzi si stanno inserendo bene, proveremo a valutare anche altre situazioni tattiche perché i giocatori ce lo consentono".