Empoli, Iachini: "Inzaghi in discussione, il Bologna darà tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Non è cambiato nulla rispetto a 20 giorni fa, tranne qualche punto in più in classifica. Non si è fatto ancora nulla, dobbiamo lavorare e cercare di crescere. I margini ci sono, abbiamo tanti giovani che stanno conoscendo la categoria e noi cerchiamo di aiutarli. Affrontiamo una squadra di qualità ed esperienza e non dobbiamo guardare la classifica. Il Bologna ha elementi di caratura internazionale, sarà difficile batterli, dobbiamo affrontare la sfida con umiltà. Non è un esame di maturità, è una gara che deve darci indicazioni. Cerco gli input per capire dove battere il ferro. Che siano arrivati punti in queste prime giornate è importante per dare fiducia e qualche certezza, ma non vuol dire nulla. Mi è piaciuto atteggiamento, siamo andati in svantaggio ma abbiamo continuato a giocare come sappiamo e siamo riusciti a ribaltare situazioni. So per esperienza che, qualora dovessimo abbassare la guardia, combineremmo dei disastri. A Bologna parlano di Pippo che è in discussone e i giocatori lo sentono, per questo tutti vorranno tirare fuori qualcosa di più fuori, per restare con lui. Dovremo fare più attenzione in virtù di questo, è una delle partite più difficili e serviranno grandi risposte".

Su Bennacer: "Lo vedo regista basso. Diventerà un giocatore straordinario in questo senso, da grande squadra. Lui ha un certo tipo di caratteristiche, come Torreira, Jorginho o Verratti".

Su Zajc e Mchedlidze: "Considero tutti titolari, io preparo la partita a seconda delle necessità. Portiamo avanti moduli con difesa a 3 e a 4, cerco di valutare la soluzione che ci porta più vantaggi".