Empoli, Iachini: "La B è una cosa, la A un'altra. Serve crescere in fretta"

Giornata di conferenza stampa per Giuseppe Iachini, allenatore dell'Empoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: “Avrei preferito avere tutti gli uomini a disposizione in queste due settimane, specialmente per me che sono arrivato da poco. Nel calcio presto e bene non vanno d’accordo, ma abbiamo cercato di imprimere ai ragazzi nozioni tattiche e di atteggiamento sia per la fase di possesso che di non possesso. Abbiamo tanto da lavorare”, riporta 'Empolichannel.it'

Sull'Atalanta: “La conosciamo, non è un caso che stia facendo molto bene. Sta inserendo giocatori di livello, ha sempre saputo sostituire chi andava via. Questo vuol dire grande organizzazione, loro ti vengono addosso e non ti fanno giocare. Hanno qualità individuali eccezionali, sarà difficilissimo".

Sul modulo: “Ci stiamo lavorando, questa squadra può interpretare anche diversi moduli compresa la difesa a tre. Devo valutare la condizione generale della squadra, la sosta per le nazionali comporta sempre anche un’analisi fisica dei giocatori che sono rientrati”.

Sui miglioramenti da apportare alla squadra: "Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, mi aspetto miglioramenti in tutti i reparti. E’ fondamentale il lavoro”.

Sul gruppo: “Mi dà la sensazione che sia un gruppo su cui si può lavorare, ragazzi che hanno enormi margini di crescita. La B è una cosa, la A è un’altra: possono migliorare tantissimo, ma devono farlo in fretta".