© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La corsa salvezza può passare dalle gare in casa. Anzi. Deve farlo, spiega Giuseppe Iachini, tecnico dell'Empoli, alla vigilia della delicata gara contro il Parma. "Stiamo lavorando per sfruttare il fattore campo, i nostri tifosi ci danno una mano e dobbiamo costruire qui le nostre chance. Stiamo lavorando anche per iniziare a fare punti anche in trasferta, ci siamo andati vicino a Cagliari e Ferrara ma non è andata bene. Adesso però dobbiamo pensare a una partita alla volta e a prescindere dalla forza degli avversari dobbiamo cercare di vincere".