Empoli, Iachini: "Mercato? Magari andremo a puntellare qualche ruolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli, Giuseppe Iachini, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro l’Inter ai microfoni di Radio Lady: “Con un po’ più di precisione potevamo a far male prima. Sullo 0-0 abbiamo avuto qualche chance negli ultimi 25 metri. Con più attenzione potevamo essere noi in vantaggio a inizio della ripresa con Zajc. Anche in altre situazioni potevamo effettuare letture migliori, ma fa parte della crescita dei nostri ragazzi. Siamo stati sempre nel vivo della partita e dopo il finale di Torino era quello che volevo vedere. Siamo rimasti sempre compatti, corti e aggressivi”.

Una difesa che oggi si è comportata bene: “Dietro siamo stati quasi perfetti. Abbiamo perso una buona occasione perché la giornata poteva essere quella giusta. Su occasioni pulite non abbiamo subito praticamente niente, prendendo gol su una mischia su calcio d’angolo. Nel finale ci abbiamo provato a pareggiarla, rischiando anche di subire il gol in contropiede. Contro l’Inter abbiamo dovuto faticare molto, come dobbiamo fare sempre, e dispiace che il risultato non abbia premiato i ragazzi”.

Sul mercato di gennaio: “La squadra fa bene quello che deve fare, magari andremo a puntellare qualche ruolo. Noi dobbiamo avere delle varianti su cui andare a lavorare perché nel calcio il fattore sorpresa può essere molto importante”, riporta Empolichannel.it.