Empoli, Iachini: "Meritavamo la vittoria. Vogliamo tenere Krunic"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Empoli Giuseppe Iachini, intervistato da Sky Sport, ha commentato così il pareggio di Cagliari (2-2): "Abbiamo commesso delle ingenuità, peccato. Abbiamo pareggiato una partita che meritavamo di vincere. La squadra ha fatto una buona gara, ma resta il rammarico per il risultato finale. Stiamo pagando eccessivamente quello che sbagliamo, magari non siamo bravi a chiudere prima le partite. Dobbiamo crescere, ma in questi due mesi di lavoro la rosa è migliorata molto".

Sul mercato: "Oggi è mancata la malizia, non la personalità. Abbiamo parlato con la società, dobbiamo inserire per forza degli elementi in difesa, centrocampo e attacco. I direttori stanno lavorando perché ci serve una rosa più ampia in vista del girone di ritorno".

Sugli obiettivi Andreolli, Murgia e Kownacki: "Sono tutti giocatori più o meno giusti, ma è la società che deve valutare le cose più opportune. Il mercato di gennaio non è mai facile, abbiamo le idee chiare e la società sta lavorando".

Sulla permanenza di Krunic: "Sono contento che attraverso il nostro lavoro si riescano a valorizzare dei giovani. Tanti ragazzi si stanno mettendo in mostra, poi sta al presidente decidere se venderli o meno. Mi sembra che in tal senso la società abbia già fatto sapere che vuole tenere ancora Krunic".