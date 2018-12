L'allenatore dell'Empoli, Giuseppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Inter. "Siamo stati dentro nelle partite, tranne in quest'ultimo quarto d'ora a Torino dopo il gol di De Silvestri. Abbiamo perso in morale, non d'impegno, ma non deve accadere. Altre volte usciamo un attimo dalla partita, quando la abbiamo sotto controllo. In B te lo puoi permettere, in A no. Domani affrontiamo l'Inter, è molto forte sotto quest'aspetto, ha alta qualità. Non eravamo fenomeni prima, non siamo dei brocchi oggi".