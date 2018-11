Empoli, Iachini: "Non ho la bacchetta magica. Ringrazio tutti della stima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Iachini si è presentato come nuovo allenatore dell'Empoli. "Voglio ringraziare il presidente e i direttori per la stima nei miei confronti -riportano i colleghi di Sky Sport-. Volevo però salutare anche Andreazzoli, gli sono vicino come professionista e come collega. Nel nostro lavoro accade questo, dispiace, ma si deve guardare avanti. Tattiche? Ovunque ho sempre guardato le caratteristiche dei giocatori, non mi piace parlare troppo, mi piace lavorare sul campo. Questa è una squadra che ha delle qualità, un giusto mix di gioventù ed esperienza. Cercherò di portare il mio lavoro e le mie conoscenze, per regalare il massimo delle soddisfazioni alla società e alla squadra. A Empoli ci aspetta un lavoro un po’ più complicato, perché magari dobbiamo conoscerci in fretta, dovremmo fare velocemente perché abbiamo partite importanti. Come dicevo prima c’è comunque una base, questa squadra ha qualità, ma vanno abbinati anche altri fattori. Non ho la bacchetta magica, conosco solo la medicina del lavoro del campo”.