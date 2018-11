Empoli, Iachini: "Oggi giusta organizzazione e mentalità"

Fonte: empolichannel.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli, Giuseppe Iachini, ha commentato la vittoria contro l’Atalanta ai microfoni di Radio Lady: “C’è stata la giusta organizzazione e mentalità. Abbiamo creato tanto, pur preparando molte situazione tattiche in pochi giorni. Loro arrivavano da quattro vittorie consecutive, erano in salute e hanno in rosa tanti giocatori di qualità. Nel primo tempo ci siamo trovati sotto di due gol, dopo aver fallito un rigore. Una cosa forse mai successa nel calcio, prendere gol dopo la traversa colpita su rigore. Siamo rimasti concentrati, giocando come avevamo preparato in settimana e alla fine è arrivato il risultato“.