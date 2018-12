Empoli, Iachini: "Rispetto a quattro gare fa fatto qualcosa di straordinario"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell’Empoli, Giuseppe Iachini, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria contro il Bologna: “Se pensiamo a dov’eravamo quattro partite fa e dove siamo oggi è chiaro che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Io alleno e non posso accontentarmi. I ragazzi stanno dando grande disponibilità, ma abbiamo ancora margini di miglioramento”.

Uno scontro diretto che non andava perso: “Sentivamo molto la partita e avevo capito che sarebbe stata una giornatina un po’ così. Dopo il gol del vantaggio abbiamo commesso molti errori che ci hanno schiacciato dietro. I nostri interni giocano praticamente da trequartisti. In certe zone di campo non si può andare in dribbling o portare palla. Dobbiamo giocare in pochi tocchi, ma dopo l’1-0 avevamo esagerato in troppe situazioni. Nello spogliatoio abbiamo corretto quello che dovevamo e nella ripresa ci siamo mossi bene contro il Bologna, facendo girare la palla nel modo giusto”, riporta Empolichannel.it.