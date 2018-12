Empoli, Iachini: "Samp, che ricordi. Domani serve grande prestazione"

Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria. Queste le sue parole in conferenza, riportate da Empolichannel.it: “Prima o poi doveva arrivare una sconfitta, peccato che sia successo in una gara che per i nostri tifosi valeva tanto. La squadra con la Fiorentina ha disputato un ottimo primo tempo, avevamo creato tanto e rischiato poco ma all’unico errore, su una scalata, è arrivato l’1-1. Nel secondo tempo avevamo iniziato bene, ma poi abbiamo fatto un altro errore di posizionamento e siamo andati sotto. Dobbiamo migliorare e lavorare, bisogna prendere confidenza e crescere. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata il finale di partita, abbiamo perso distanze. Bennacer? Abbiamo un allenamento per valutarlo, ha rischiato una frattura e siamo già contenti così. Ci sono tanti punti di sutura, valuteremo. La Sampdoria? Ho vissuto una bellissima pagina anche lì, tornare in Serie A è stata una vera impresa. Abbiamo trovato un ambiente depresso e l’abbiamo rigenerato, sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare. Domani ci aspetta una squadra forte e ben allenata, lavorano insieme da due anni e mezzo e in questo sono molto più avanti rispetto a noi. Allo stesso tempo è un gruppo che ha qualità, dovremo fare una grande partita e non sbagliare nulla”.

Sfida tra bomber? “Paragonare Caputo a Quagliarella mi fa piacere, perché vuol dire che un mio giocatore se la batte con un grandissimo campione. Fabio è un attaccante straordinario, mi auguro però che il duello individuale lo vinca Ciccio”.

La classifica? “Quando sono arrivato qui eravamo penultimi da soli a sei punti, sapevo che sarebbe stato difficile. Mi stuzzicava la sfida, questa è una piazza dove si sa di calcio. Nel primo mese e mezzo di lavoro dobbiamo essere soddisfatti, se andiamo a vedere le squadre in lotta per non retrocedere il duello è ancora più intrigante: ci sono piazze importantissime”.