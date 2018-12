Empoli, Iachini: "Subiti gol incredibili. VAR? Utilizzo giusto"

Il tecnico dell’Empoli, Giuseppe Iachini, ha commentato la sconfitta contro la Sampdoria ai microfoni di Radio Lady. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di empolichannel.it: “Abbiamo commesso dietro qualche errore, su quelli dobbiamo cominciare a lavorare. Siamo partiti bene in avvio di gara, mettendo in difficoltà la Sampdoria che non è riuscita a creare grandi occasioni. Hanno trovato il gol su una grande azione di Ramirez che è stato il loro vero primo tiro in porta nel primo tempo. Storia diversa invece nel secondo tempo: Nella ripresa dovevamo andare ad accorciare meglio in alcune situazioni. Ho provato a cambiare qualcosina in chiave tattica, ma non ho avuto il tempo di farlo che abbiamo subito il gol. La squadra è rimasta dentro la partita per tutti i 90 minuti, trovando anche il pari e sfiorando il 3-2 con Traore e Veseli. Invece sul ribaltamento di fronte abbiamo subito il loro gol. La quarta rete della Sampdoria è stata assurda, tante reti di oggi sono sembrate incredibili”.

Troppa Var oggi in campo? “E’ giusto così, quando c’è un episodio che ti spetta è giusto che ti venga concesso. Forse si spezza un po’ troppo il gioco, ma è giusto andare a valutare e rivedere certi episodi. Così alla fine della partita sai che se hai perso o pareggiato c’è stata giustizia. La verità è che oggi abbiamo preso qualche gol stupido e banale. Noi non possiamo permettercelo”.

Su Rasmussen: “Ha giocato bene. Ha fatto una discreta gara con personalità, limitando molto quello che c’era da fare. Sull’episodio è stato bravissimo Quagliarella che con una finta è riuscito a prendergli il tempo e poi segnare”.

Anche Traore è cresciuto tantissimo: “Deve continuare a lavorare con umiltà, senza pensare di essere diventato un grande giocatore. E’ un 2000 e ci stiamo lavorando sopra per farlo crescere ancora, sia tatticamente che tecnicamente, per essere più incisivo”.

Sulla prossima sfida contro il Torino: “Per noi le sfide in Serie A sono tutte difficili. Abbiamo recuperato una buona posizione in classifica, ma dobbiamo continuare a battere prestazione dopo prestazione. Abbiamo molti margini di lavoro e di crescita nella tattica individuale, dove in Serie A devi essere ancora più bravo e attento”.