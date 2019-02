Empoli, Iachini sul ko: "Portiamo a casa meno di quanto prodotto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli, Giuseppe Iachini, ha commentato la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Radio Lady: "Abbiamo fatto la nostra gara, eravamo venuti qui per giocarcela. Nella ripresa abbiamo attaccato, ma nel complesso ci è mancato l’ultimo passaggio. Potevamo sbloccare prima il risultato, facendo alzare ancora di più la Lazio per poter sfruttare qualche spazio in più. Purtroppo è arrivato l’errore di Provedel, ma si tratta di cose di campo che non hanno nemmeno una spiegazione precisa. Dietro non abbiamo concesso quasi niente, ma ancora una volta dovevamo stare più attenti. Stiamo inserendo ragazzi nuovi come Farias e Oberlin. Lavoriamo con molti giocatori nuovi, a volte un movimento fatto bene può fare la differenza. La squadra come sta? Ovviamente non siamo contenti, perché lavoriamo e spingiamo molto portando a casa meno di quanto prodotto. Sapevamo che il nostro percorso sarebbe stato di grande fatica, lottando fino in fondo per la salvezza", alcune delle parole riportate da empolichannel.it.