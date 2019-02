Empoli, Iachini: "Troppe ingenuità, l'unica strada è quella del lavoro"

© foto di Federico Gaetano

La delusione è ben percepibile nelle parole di Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, che ai microfoni di Sky parla così: "Non portiamo a casa il risultato perché mettiamo nella partita qualche ingenuità, questo non ci permette di portare a casa quello che produciamo. Fa parte della crescita dei ragazzi, in settimana lavorano bene, affrontano anche bene la partita, che però ti porta delle pressioni importanti. Sul piano della personalità dobbiamo crescere, abbiamo ragazzi alla prima esperienza in A. Lavoriamo anche alle coperture preventive, magari ogni tanto commettiamo un errore individuale che ci complica la gara. Continuiamo a lavorare, l'unica strada è quella del lavoro".