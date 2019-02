Empoli, Iachini: "Un mese difficile, abbiamo insistito: ora avanti così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico Empoli Beppe Iachini ai microfoni di Radio Rai 1 ha commentato così la vittoria sull'Espanyol: "Ero dispiaciuto per le buone gare, poi condizionate da qualche episodio o errore individuale, davanti alla porta costruivamo diverse opportunità ma sbagliavamo o trovavamo grandi parate e sul nostro primo errore subivamo gol. Dovevamo continuare ad insistere, vedevo dei progressi anche come gioco e solidità, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, il Sassuolo ha messo in difficoltà tante squadre ma i ragazzi sono stati bravi a fare la partita che dovevamo fare. Abbiamo passato un mese in cui sono andati via 10 ragazzi e ne sono arrivati 9, c'è stato tanto cambiamento, le prestazioni comunque erano state buone, creavamo tanto ma con qualche errore individuale che l'avversario sfruttava e ci puniva in maniera eccessiva rispetto alla prestazione, meritavamo 3- 4 punti in più ma dovevamo continuare a lavorare. Non abbiamo fatto nulla ma mi auguro che questa vittoria ci possa far continuare a lavorare con quella mentalità che ci può permettere di recuperare qualche punto a qualche squadra davanti. Ora il Milan? E' una grande squadra con una grande organizzazione grazie ad un grande allenatore, servirà una grande prestazione da parte nostra, vedremo cosa riusciremo a fare".