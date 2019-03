Empoli, Iachini: "Vista la prestazione meritavamo qualcosa in più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta con la Roma, il tecnico dell'Empoli Giuseppe Iachini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La Roma è una squadra con giocatori di qualità. Si sono chiusi bene e dovevamo essere veloci nell'aggiramento. La squadra ha creato i presupposti per creare occasioni importanti. A volte abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Peccato perchè non abbiamo creato nulla ad una squadra come la Roma. Nel primo gol è stato bravo El Shaarawy dopo una respinta mentre il secondo è stato subito un gol su un piazzato laterale. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla se non essere più incisivi nell'ultima giocata perchè per la prestazione che hanno fatto meritavano qualcosina in più".

Più smaliziati si riferisce ai troppi gol presi di testa?

"Sì perchè a volte basta essere smaliziati. Siamo l'ottava squadra del campionato per pericolosità in attacco poi per qualche ingenuità in difesa abbiamo subito qualche gol evitabile".

Primo tempo più rinunciatario?

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato delle uscite e verticalizzazioni. Quello non ci ha permesso di mettere in pratica quanto provato. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e siamo stati più noi. All'Olimpico ci può stare".

Se lo sentiva anche lei che il 2-2 sarebbe stato annullato?

"Quando vai a rivedere il VAR qualcosa c'è stato. Io non l'ho rivisto, da quello che mi dicono c'è stato un contatto molto ravvicinato. E' un peccato, mi è sembrata una cosa un po' involontaria. E' andata così, ci spiace".

Come Traoré non gioca?

"Nella testa avevo già di andare a forzare ancora di più la situazione. Poi quando in mezzo al campo hai Bennacer e Krunic con Traoré e due punte puoi prestare il fianco all'avversario. Brighi era un centrocampista che mi avrebbe dato modo di forzare ulteriormente la partita con un 4-3-1-2. Con Traoré, che ha fatto bene l'inizio di lavoro con noi ora sta rifiatando. Ci stiamo puntando molto ma dobbiamo aspettarlo perchè non possiamo pretendere da lui tutto".