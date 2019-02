© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“È stato un mese abbastanza intenso e tribolato". Tante operazioni per l'Empoli, che ha operato sia in entrata sia in uscita. Il tecnico dei toscani, Giuseppe Iachini, ne ha parlato in conferenza stampa: "I nostri ragazzi hanno avuto richieste e questo vuol dire che stiamo facendo un lavoro importante. Abbiamo dovuto rinunciare a Zajc, ma dovevamo fare un sacrificio per completare altre operazioni. Ha avuto un’offerta importantissima ed era difficile impedirgli di andar via. Questo ci ha consentito comunque di rinforzarci, affronteremo un girone di ritorno difficile in cui sarà fondamentale la crescita. Questo è il gruppo e con loro affronteremo il girone di ritorno”.