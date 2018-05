Empoli, idea Montalto per l'attacco. Ma la concorrenza è agguerrita

© foto di Federico Gaetano

Le 20 reti messe a segno in questa stagione con la maglia della Ternana non sono servite a evitare la retrocessione, ma certamente hanno acceso i riflettori su Adriano Montalto, centravanti classe '88, che ora avrà la possibilità di proseguire ancora in Serie B o addirittura approdare in Serie A. Come riportato da Pianetaempoli.it il club toscano lo avrebbe messo nel mirino, visto anche un prezzo alquanto abbordabile che si aggira attorno al milione di euro, ma dovrà vedersela con una folta concorrenza che vede iscriversi alla corsa il neo retrocesso Benevento, la Salernitana e altri due club di Serie A come SPAL e Chievo.