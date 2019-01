Empoli, idee per gennaio: Bani per la difesa e Murgia in mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Tirreno fa il punto sul mercato dell'Empoli e spiega che per la difesa piace Mattia Bani, centrale toscano del Chievo Verona. In mediana, invece, l'idea è Alessandro Murgia della Lazio. Capitolo uscite: la Ternana è su Alejandro Rodriguez ma la trattativa non è facile. Su Matteo Brighi, invece, c'è il Lecce in Serie B.