© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Tirreno fa il punto sul mercato dell'Empoli. Mattia Bani del Chievo Verona è sempre il primo nome per la difesa, Dawid Kownacki della Sampdoria per l'attacco. Si va verso il no a Dusan Vlahovic della Fiorentina per l'attacco, piace Mohammed Dauda, ventenne dell'Anderlecht. Sull'esterno sempre viva l'ipotesi Cristian Dell'Orco del Sassuolo, in caso di addio di uno tra Luca Antonelli e Manuel Pasqual, l'altro nome è quello di Marko Pajac del Cagliari.