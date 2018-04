Empoli in A, Andreazzoli: "Missione compiuta, sono estremamente felice"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato così Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione in massima serie con ben quattro giornate d'anticipo. "Abbiamo fatto un bel lavoro, sono soddisfatto. Non era facile, anche l'ambiente era un pò scettico conquistando poi la piazza. Ci abbiamo messo molto impegno e sono estremamente felice. Quando sono venuto qui ho detto che mi mancava la B da allenatore, adesso ho anche vinto il campionato. Sono tante le componenti di questa vittoria, credo che scegliere il sistema di gioco era automatico ma la parte più difficile per un allenatore è conquistare i giocatori. Abbiamo formato un gruppo coeso, siamo stati bravi anche con tutto lo staff per fare tutto in fretta".