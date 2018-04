Empoli in A, Corsi: "Andreazzoli il protagonista di questa cavalcata"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a Sky Sport durante la festa promozione della società toscana, che ha riguadagnato la A dopo il pareggio interno col Novara: "Andreazzoli è stato il protagonista di questa cavalcata nel ritorno. La vittoria però è stata di gruppo: noi dirigenti abbiamo fatto un miracolo nel ristrutturare la squadra, esaltata dal mister e il suo staff nel girone di ritorno, nel quale abbiamo dato quattro gol a Perugia, Palermo, Parma e Frosinone. Avevamo ambizioni ma non credevamo di fare una cosa così incredibile. Questa è la quinta volta che vinco questo campionato. Sono sconcertato per quello che hanno fatto e l'apprezzamento trovato tra pubblico e addetti ai lavori. Ho ricevuto complimenti da persone che non credevo così attente ad una realtà di provincia come la nostra. La forza che abbiamo è il settore giovanile, da sempre, o prendere ragazzi sconosciuti dalle categorie inferiori. Abbiamo avuto ragione. Andreazzoli rimane anche in A? Oltre ai valori tecnici è persona di valori umani. Gli siamo riconoscenti e lui lo è con noi allo stesso modo. Se qualcuno avesse qualche idea, avviso: è sotto contratto. Presi anche Spalletti da sconosciuto e stasera saremo alla tv a tifare per lui. Non me ne vogliano gli amici juventini. Cambio di tecnico? Vedevamo il freno a mano tirato, e ad esempio non giocava Zajc, uno che per me sarebbe titolare in mezza Serie A. Un amico di Roma di nome Lorenzo mi ha detto, tramite Accardi e Butti, di parlarci".