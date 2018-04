Empoli in A, Di Lorenzo: "Vittoria del gruppo, ancora stento a crederci"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato così Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Empoli, ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione in massima serie maturata con il pareggio contro il Novara. "Grande gruppo per questa cavalcata, siamo stati bravi tutti. Dal momento negativo siamo venuti fuori con la forza del gruppo anche di chi ha giocato di meno. Non ci credendo nemmeno io alla Serie A, non vedo l'ora di affrontare la nuova stagione. Adesso festeggiamo poi penseremo al resto".