Empoli in A, Donnarumma: "Ci provo da sempre. Ora spacchiamo tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Donnarumma, attaccante dell'Empoli, ha così parlato a Sky Sport dopo il pari degli azzurri contro il Novara, valso la certezza matematica della promozione "Quando faccio i movimenti giusti diventa tutto più semplice. Ciccio (Caputo, ndr) è uno di quegli attaccanti forti. Abbiamo contribuito: siamo un gruppo bellissimo che ha dato l'anima per questo traguardo. Quando siamo arrivati qui c'era delusione per quanto successo l'anno scorso. Abbiamo provato a dare entusiasmo e voglia di seguirci. Siamo contenti anche di questo. Io e Caputo siamo un tutt'uno: oltre a due bravi giocatori siamo due amici fuori. Pronti per la Serie A? Sto coltivando questo sogno da quando ero piccolo. Sono caduto molte volte ma mi sono sempre rialzato. Questa è la dimostrazione che il lavoro paga: ora voglio fare bene e spaccare tutto. Abbiamo lottato per questo. La partita simbolo è quella con il Bari alla ripresa. Uscire dal San Nicola tra gli applausi ci ha dato la scintilla per tutto. Dediche? Alla società e alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto in quello che ho fatto".