Empoli in A, i complimenti di Balata: "Splendida cavalcata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, è così intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la promozione in A ottenuta dall'Empoli: "Ci tenevo a fare le mie congratulazioni, e quelle della Lega intera, all'Empoli per la splendida cavalcata. Società organizzatissima con una continuità gestionale nota: volevo fare i complimenti a Corsi, Guelfi, Butti e tutta la società. Hanno onorato il nostro campionato. oggi si sono visti risultati incredibili: la vittoria della Pro Vercelli sul Parma, quella del Cesena sul Frosinone... È tutto più avvincente, adesso".