Tentazione Mattia Destro del Bologna, per l'Empoli di mister Iachini. Lo riporta quest'oggi Sky Sport che spiega come il club azzurro resti in forte pressing per Dawid Kownacki della Samp. L'operazione non è semplice e proprio per questo gli uomini mercato dei toscani stanno valutando anche l'idea che porta all'attaccante rossoblù.