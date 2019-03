Empoli, Krunic: "Ci è mancata solo la rete. Ora 3 punti col Frosinone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Empoli Rade Krunic ha parlato a Radio Lady dopo il ko contro la Roma: "Dispiace per il gol annullato. È la prima volta che il VAR annulla un mio gol ed è una sensazione bruttissima. Non ho capito in diretta cos'era successo ad Oberlin in area di rigore. Mi dispiace per la squadra, quel gol ci avrebbe fatto conquistare un punto fondamentale. Avevamo tempo e possesso palla, mancava soltanto la rete. Ho avuto anche un’altra occasione in cui avrei potuto fare meglio. Per salvarci dobbiamo fare meglio. Stiamo provando a giocarcela su ogni campo, ma noi proviamo a mettere dentro tutto quello che abbiamo. Speriamo che in futuro la fortuna girerà dalla nostra parte. Sulla prossima gara contro il Frosinone? Sarà una gara importantissima per noi, dobbiamo vincerla. Non c’è altro da aggiungere. Dobbiamo giocare da squadra, migliorando in certi aspetti. Sarà una gara da vincere e basta".