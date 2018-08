Empoli, Krunic: "Non volevo partire, spero di segnare con continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista azzurro, Rade Krunic, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria di ieri contro il Cagliari nel debutto stagionale in Serie A: "È bello rimanere con questa squadra e questo gruppo. Abbiamo fatto vedere a tutti che sappiamo giocare a calcio e io sono contento di essere ancora qui. Non volevo andare in un’altra squadra, tranne se fosse arrivata una grandissima offerta. Sono felice di essere rimasto e voglio fare grandi cose con l’Empoli. Spero di riuscire a segnare con continuità quest’anno e che l’Empoli continui a vincere, magari anche con gli assist di Zajc. Contro il Cittadella è andata male, ma sappiamo di avere la panchina lunga e una squadra forte. Penso che la salvezza arrivi in modo facile quest’anno. La fase difensiva è stata ottima, il Cagliari non è riuscito a fare molto se non su qualche cross in cui abbiamo fatto fatica". Lo riporta empolichannel.