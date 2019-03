Empoli, Krunic: "Oggi non abbiamo nulla da perdere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: "Ho ringraziato Pjanic per l'assist, è stato un gol importante per me. Mi fa piacere affrontarlo oggi, per me è il centrocampista più forte del campionato. Proveremo a fare punti".

Qual è l'atteggiamento che dovrete mettere oggi? "La partita è più facile, non abbiamo nulla da perdere. Tutti hanno provato ad affrontarli in diversi modi ma in pochi li hanno battuti. Cercheremo di fare possesso palla e fare tutto per non prendere gol subito".