© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell’Empoli, Rade Krunic, ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina ai microfoni di Radio Lady: “Questa era una partita particolare, un derby è sempre un derby. Se perdi così dispiace a tutti. Penso che adesso dobbiamo subito guardare avanti per preparare bene la sfida contro la Sampdoria. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ma invece nella ripresa è successo qualcosa. Abbiamo smesso di giocare e loro hanno fatto bene sulle nostre difficoltà. Penso che sia colpa solo nostra. Se capita in una partita così, molto importante per le tifoserie, dobbiamo analizzare bene gli errori per cercare di non rifarli”.

Le chance però ci sono state: “Sul 2-1 potevamo pareggiare e sul contropiede dell’occasione di Caputo la Fiorentina ha trovato il terzo gol. Lafont è stato bene sul tiro di Ciccio. Dobbiamo fare i complimenti agli avversari e guardare subito avanti”, riporta Empolichannel.it.