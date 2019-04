Empoli, la carica di Krunic: "Ora è ancora più necessario essere uniti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rade Krunic suona la carica in casa Empoli. Via social, il club toscano ha pubblicato le parole del centrocampista in vista della sfida contro la SPAL: "Mai come adesso è necessario stare uniti, vogliamo salvarci tutti insieme, la Serie A è un patrimonio di Empoli e daremo il massimo per continuare a regalare un sogno ai nostri tifosi".